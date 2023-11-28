Апелляцию на приговор 85-летнему тренеру не смогли рассмотреть за один день (ВИДЕО)

Свердловский областной суд не успел сегодня вынести решение по апелляционным жалобам на приговор 85-летнему тренеру по настольному теннису Николаю Ражеву, которого осудили за педофилию.

Адвокат Николая Ражева Юлия Бузуева рассказала «Новому Дню», что апелляцию на приговор подали обе стороны, но по разным причинам. Обвинение требует увеличить срок лишения свободы до семи лет, а защита настаивает на признании приговора незаконным и на освобождении пожилого тренера. В первую очередь – потому, что приговор основан исключительно на показаниях малолетней девочки. Суд полностью проигнорировал все доводы защиты. Например, тот факт, что на одежде потерпевшей не было никаких следов ДНК Ражева; и то, что психиатрическая экспертиза подтвердила: у подсудимого нет никаких отклонений, ведущих к педофилии; и то, что другие дети, которые были на той злополучной тренировке, показали, что девочка и тренер вообще не оставались наедине.

Адвокат 85-летнего тренера настаивает на его оправдании

Сегодня состоялись прения сторон, а завтра в 11:00 Николай Ражев выступит с последним словом, после чего суд удалится на совещание.

Напомним, 2 октября Чкаловский суд Екатеринбурга признал заслуженного тренера по настольному теннису Николая Ражева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. Его приговорили к двум годам в колонии строгого режима, притом что прокурор просил семь.

Как уже сообщал «Новый День», 18 сентября 2021 года заслуженный тренер проводил занятие по теннису и сделал одной из школьниц замечание, попросив покинуть зал: она баловалась и отвлекала других детей. После девочка заявила, что Ражев приставал к ней.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев

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