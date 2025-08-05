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Вторник, 5 августа 2025, 14:33 мск

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Осужденный за домогательства 88-летний тренер вышел из колонии

88-летний тренер по теннису Николай Ражев, осужденный за сексуальное домогательство к несовершеннолетней, отбыл свой срок и вышел из колонии. Как сообщает источник «Нового Дня», он уже находится дома.

Напомним, эта история началась почти 4 года назад. 18 сентября 2021 года заслуженный тренер Николай Ражев проводил занятие по теннису и сделал одной из школьниц замечание, попросив покинуть зал: она баловалась и отвлекала других детей. После девочка заявила, что Ражев трогал ее за различные части тела. Ражев свою вину не признал, в его защиту также выступали родители других учеников.

В 2023 году тренер был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В апреле 2025 года адвокат тренера подал ходатайство об УДО, но оно было отклонено. Апелляцию на это решение облсуд тоже отклонил.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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