88-летнему тренеру, осужденному за домогательства к девочке, отказали в УДО

88-летний тренер по теннису Николай Ражев останется в колонии: облсуд отказал ему в УДО.

Как уже писал «Новый День», в 2023 году тренер был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима, притом, что прокурор просил семь. Приговор обжаловали в Свердловском областном суде, но решение устояло.

В апреле 2025 года адвокат тренера подал ходатайство об УДО, но оно было отклонено. Защита подала апелляцию, которую сегодня рассмотрел областной суд. «Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы адвоката Ражева, оставил постановление суда первой инстанции без изменения по существу», – сообщили в пресс-службе суда.

Как уже сообщал «Новый День», эта история началась почти 4 года назад. 18 сентября 2021 года заслуженный тренер Николай Ражев проводил занятие по теннису и сделал одной из школьниц замечание, попросив покинуть зал: она баловалась и отвлекала других детей. После девочка заявила, что Ражев трогал ее за различные части тела. Ражев свою вину не признал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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