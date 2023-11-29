Защита 85-летнего тренера Николая Ражева обжалует решение облсуда в кассации

Защита тренера Николая Ражева, приговоренного к двум годам строгого режима, будет обжаловать решение Свердловского облсуда в кассационной инстанции.

«После получения копии решения этого суда подаем кассационную жалобу в седьмой кассационный суд (по нашему региону УрФО), находится он в Челябинске. Рассматривать будут так же, как в этом суде – с участием всех сторон. Поедем туда. Также обращаемся в Совет по правам человека при президенте РФ», – рассказала адвокат Юлия Бузуева.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня Свердловский областной суд отказал защите в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор 85-летнему тренеру по настольному теннису Николаю Ражеву, обвиняемому в педофилии. Перед оглашением вердикта Николай Александрович выступил с последним словом: «Мне особо нечего сказать. Я ничего не делал, я ни в чем не виноват. Девочка оговорила меня. Я думал, что она обиделась за то, что я ее не допустил. А как я ее допущу – без документов без разрешения? Что на меня обижаться-то? А пока дело рассматривалось, я уже стал задумываться, а не спланировано ли это было все?.. Потом еще говорила детям, когда они ее осуждали, что на этом деле можно заработать, и что они должны быть ей благодарны за то, что она освободила их от тренировок», – сказал он.

Напомним, 18 сентября 2021 года заслуженный тренер проводил занятие по теннису и сделал одной из школьниц замечание, попросив покинуть зал: она баловалась и отвлекала других детей. После девочка заявила, что Ражев приставал к ней.

2 октября 2023 года Чкаловский суд Екатеринбурга признал Николая Ражева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. Его приговорили к двум годам в колонии строгого режима, притом что прокурор просил семь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube