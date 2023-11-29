Приговор обвиняемому в педофилии 85-летнему тренеру оставили без изменений

Свердловский областной суд вынес решение по апелляционной жалобе на приговор 85-летнему тренеру по настольному теннису Николаю Ражеву, обвиняемому в педофилии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коллегия по уголовным делам в составе судей Максима Антропова, Андрея Калинина и Крестины Упоровой практически оставила в силе вердикт первой инстанции.

Перед оглашением вердикта Николай Александрович выступил с последним словом: «Мне особо нечего сказать. Я ничего не делал, я ни в чем не виноват. Девочка оговорила меня. Я думал, что она обиделась за то, что я ее не допустил. А как я ее допущу – без документов без разрешения? Что на меня обижаться-то? А пока дело рассматривалось, я уже стал задумываться, а не спланировано ли это было все?.. Потом еще говорила детям, когда они ее осуждали, что на этом деле можно заработать, и что они должны быть ей благодарны за то, что она освободила их от тренировок», – сказал он.

С последним словом Николай Александрович выступал из СИЗО по видеосвязи. В здание суда поддержать его пришли родные – жена и сын.

Рассматривать апелляцию начали накануне. Адвокат Николая Ражева Юлия Бузуева рассказала «Новому Дню», что апелляцию на приговор подали обе стороны, но по разным причинам. Обвинение требовало увеличить срок лишения свободы до семи лет, а защита настаивала на признании приговора незаконным и на освобождении пожилого тренера. В первую очередь – потому, что приговор основан исключительно на показаниях малолетней девочки.

Напомним, 2 октября Чкаловский суд Екатеринбурга признал заслуженного тренера по настольному теннису Николая Ражева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. Его приговорили к двум годам в колонии строгого режима, притом что прокурор просил семь.

Как уже сообщал «Новый День», 18 сентября 2021 года заслуженный тренер проводил занятие по теннису и сделал одной из школьниц замечание, попросив покинуть зал: она баловалась и отвлекала других детей. После девочка заявила, что Ражев приставал к ней.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фаттхиев

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