Мэрия: «Лето на площади» стартует в середине июля

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, когда начнется фестиваль «Лето на площади», ради которого закрыли парковку на площади 1905 года. Ограничения начали действовать с 1 июля, однако сейчас площадка пустует.

«Мы уже начали подготовку к проведению фестиваля «Лето на площади». Это будет благоустроенное зеленое пространство, мобильные деревья, спортивные активности. Эту площадку смогут использовать жители и гости Екатеринбурга для прогулок, для отдыха, для занятий спортом. Уже идут финальные приготовления. Старт фестиваля намечен на середину июля, – рассказал мэр в студии радио «Комсомольская правда».

Орлов также напомнил, что ему не нравится идея парковки на главной городской площади. «Интересы горожан гораздо выше, чем интересы автолюбителей. Или 300 автолюбителей, или десятки тысяч горожан? Тем более условия для парковки в непосредственной близости все-таки есть», – отметил глава города.

Как ранее сообщал «Новый День», площадь 1905 года будет свободной от парковки по 28 сентября. Планировалось, что фестиваль начнется с 1 июля, однако сейчас на площадке стоят только ограждения и материалы для деревянного настила.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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