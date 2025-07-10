В Минтруда опровергли приезд из Индии миллиона трудовых мигрантов

Информация о том, что до конца 2025 года в регионы России приедет около миллиона трудовых мигрантов из Индии, не соответствует действительности.

Об этом заявили в пресс-службе Минтруда РФ, комментируя вчерашнее высказывание главы Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина.

В Минтруде подчеркнули, что работники из «визовых» стран, таких, как Индия, привлекаются через механизм квотирования, а квоты формируются на год вперед. Объем квот определяется по запросу регионов на основании потребности, которую заявляют работодатели, при подтвержденном дефиците кадров.

«Ведомство сообщило, что общая квота на привлечение иностранных работников в России в 2025 году составляет 234,9 тыс., для граждан Индии – 71 817. Непосредственно для Свердловской области квота составляет 4343 человек для работников из всех визовых стран. По данным ведомства, к 9 июля она использована на 13,6%, – пишет РБК.

Накануне глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил агентству ЕАН, что в Россию скоро приедут сотни тысяч индийских гастарбайтеров. «Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 млн специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами», – сказал он.

Как уже сообщал «Новый День», в ближайшее время трудовые мигранты из Индии приедут в Североуральск. Они будут работать в шахтах СУБРа и жить в общежитии. Речь идет примерно о 200 работниках.

Глава города Светлана Миронова пояснила, что руководство СУБРа приняло решение о привлечении на работу на подземные специальности, где не хватает более 200 человек, иностранных специалистов. Местным жителям бояться нечего: в общежитии будет организован круглосуточный пост охраны СУБРа, дополнительно за порядком будут следить сотрудники полиции. «Самое главное, что хочу сказать: жители Индии очень миролюбивы и доброжелательны – у них такое воспитание, основанное на их традиционной культуре», – добавила Миронова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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