На Урал едут индийские шахтеры: «Они очень миролюбивы и доброжелательны»

В ближайшее время в Североуральск приедут трудовые мигранты из Индии. Они будут работать в шахтах СУБРа и жить в общежитии.

О том, что в Североуральске появятся гости из Южной Азии, рассказала в своем телеграм-канале глава города Светлана Миронова. Она пояснила, что руководство СУБРа приняло решение о привлечении на работу на подземные специальности, где не хватает более 200 человек, иностранных специалистов.

Глава города уточнила, что местным жителям бояться нечего: в общежитии будет организован круглосуточный пост охраны СУБРа, дополнительно за порядком будут следить сотрудники полиции. «Самое главное, что хочу сказать: жители Индии очень миролюбивы и доброжелательны – у них такое воспитание, основанное на их традиционной культуре. Они едут в наш город и имеют очень большое желание работать. Думаю, с их стороны не возникнут конфликты и агрессия. Наши жители, как и сейчас, будут в полной безопасности», – написала Светлана Миронова.

Кроме того, индийских шахтеров будут сопровождать опытные лидеры индийской общины, уже участвовавшие в проектах привлечения индусов на крупные российские предприятия, а также переводчики.

Как уже писал «Новый День», в феврале 2025 года управляющий директор и сооснователь компании Intrud Дмитрий Лапшинов заявил, что в ближайшие годы индийские рабочие могут заменить мигрантов из других стран на стройках России.

Североуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube