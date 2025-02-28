Индия может стать основным поставщиком рабочих на стройки России

В ближайшие годы индийские рабочие могут заменить мигрантов из других стран на стройках России. Об этом заявил управляющий директор и сооснователь компании Intrud Дмитрий Лапшинов.

«Главными поставщиками рабочей силы в Россию традиционно являлись Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка и Мьянма, однако ситуация начинает меняться», – цитирует Лапшинова РИА «Новости».

Так для граждан Узбекистана привлекательность российского рынка снижается из-за экономического роста на родине. С привлечением жителей Таджикистана имеются определенные сложности, связанные с проверками со стороны силовых структур. В Киргизии наблюдается строительный бум, туда также начинают привлекать граждан Индии.

Поток мигрантов из Вьетнама затруднен из-за дорогой релокации, а ланкийцы предъявляют высокие требования по зарплате и в то же время имеют сложности с изучением русского языка. В Мьянме нестабильная внутренняя ситуация и множество мужчин мобилизованы.

«В итоге у нас остается по факту только Индия, которая отправляет в другие страны порядка 13 миллионов человек ежегодно», – заключил Лапшинов.

По его словам, в настоящее время в России может работать около 110 тысяч граждан Индии, в основном они задействованы на швейных производствах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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