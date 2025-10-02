На российских стройках ждут рабочих из Индии

В строительной отрасли России начал намечаться тренд на привлечение рабочей силы из стран БРИКС, в том числе из Индии.

Как сообщает пресс-центр форума «100+TechnoBuild-2025», об этом заявил председатель правления RuGBC Гай Имз, который модерировал сессию «БРИКС как источник трудовых ресурсов: эффективное использование потенциала трудовых мигрантов для преодоления дефицита кадров в ближайшие годы». Эксперт отметил, что если сложности с импортозамещением и высокой ключевой ставкой Центробанка постепенно разрешаются, то кадровый дефицит остается главным препятствием для развития отрасли.

Представитель одного из российских застройщиков из Тюмени заявил, что у его компании уже есть такой опыт. «Изначально мы думали, что могут оказаться какие-то культурные преграды: будем друг друга не понимать. Но мы наняли в штат себе одного высококвалифицированного индийца, который был, как раз, так скажем, главным бригадиром. Он общался вместе с нами, мог объяснить всей оставшейся бригаде, как работать, что нужно делать, а что не нужно. Были мелочи, но на общем фоне, даже если сравнивать с какой-нибудь бригадой из Таджикистана, вообще никакой разницы», – сказал участник форума.

Как уже сообщал «Новый День», в июле стало известно, что в Североуральск могут приехать трудовые мигранты из Индии для работы в шахтах СУБРа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

