Картофель на Урале дешевеет: на огородах снимают первый урожай

В Свердловской области снижаются цены на картофель. Владельцы приусадебных участков сообщают, что у них уже созрели собственные корнеплоды ранних сортов.

По данным Свердловскстата, сейчас в магазинах региона килограмм картофеля стоит в среднем 92 рубля, что на 2% дешевле, чем неделю назад. Максимальная цена в этом году была зафиксирована 26 июня – 95 рублей 68 копеек за килограмм.

Напомним, в мае министр АПК Свердловской области Анна Кузнецова заявила, что есть шанс на снижение цен уже в июле. «Уральцы активно осваивают новые виды молодого картофеля, чтобы вытеснить с рынка египетских и иранских конкурентов. Фермеры начали переориентировать свое производство и сейчас занимаются посадками молодого картофеля. Поэтому у жителей Свердловской области есть шанс в июле попробовать уже родной свой свердловский картофель, ранний, там специальные сорта подбираются. Это точно скажется на предложениях в магазинах и на ценах», – заявила министр.

Также за последнюю неделю на Урале стали немного дешевле свекла, огурцы и помидоры. А вот цены на морковь, капусту и лук продолжают расти.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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