Министр АПК: цены на картофель снизятся в июле

В этом году в Свердловской области ожидается хороший урожая картофеля, которого хватит до следующей весны. Кроме того, уральские фермеры активно сажают ранние сорта, так что цены на картофель снизятся уже в июле.

Об этом на ОТВ в программе «Акцент» рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

«Катастрофы в этом году не ждем. Более того, будут хорошие показатели по урожаю, потому что влаги в почве достаточно. Под картофелем площади наши аграрии увеличивают в этом году, поэтому надеемся, что соберем хороший урожай картофеля. При хорошем урожае по май месяц нам точно картофеля нашего хватит. Но есть шанс на снижение цен уже в июле. Уральцы активно осваивают новые виды молодого картофеля, чтобы вытеснить с рынка египетских и иранских конкурентов. Фермеры начали переориентировать свое производство и сейчас занимаются посадками молодого картофеля. Поэтому у жителей Свердловской области есть шанс в июле попробовать уже родной свой свердловский картофель, ранний, там специальные сорта подбираются. Это точно скажется на предложениях в магазинах и на ценах», – заявила министр.

Анна Кузнецова также пояснила, что семенной материал для картофеля в основном импортный, отечественного – всего около 14%, уральские селекционеры работают над созданием новых отечественных сортов.

Как уже сообщал «Новый День», падение средних розничных цен на картофель в Свердловской области продлилось недолго – всего одну неделю. Сейчас он снова дорожает. За неделю картошка поднялась в цене до 88 рублей за кило.

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна обеспечить картофелем и себя, и Россию. «Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», – сказал Лукашенко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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