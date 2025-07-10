В ангаре Уральских авиалиний состоялась закрытая презентация самолёта Ил-114-300

В авиационном техническом центре «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге совместно с ПАО «Ил» (входит в ПАО «ОАК» Ростеха) 9 июля состоялась презентация самолёта Ил-114-300 для потенциальных заказчиков, руководителей авиакомпаний.

Мероприятие вызвало живой интерес – в нём приняли участие представители 14 российских эксплуатантов.

«Классный самолёт, он всем нужен! – сказал Сергей Иванович Сухарь, ведущий лётчик-испытатель ПАО «Ил» КБ Ильюшин.

Ранее, 8 июля, воздушное судно было презентовано Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину во время его визита на «Иннопром».

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