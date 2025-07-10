Мэрия Екатеринбурга попросила «Атомстройкомплекс» остановить стройку из-за угрозы для жилой многоэтажки (ВИДЕО)

Администрация Екатеринбурга направила письмо руководителю АСК о прекращении строительных работ возле дома №4 на улице Раевского. Жильцы этой многоэтажки пожаловались на громадные трещины, появившиеся на площадке в их дворе. Сегодня мэрия сообщила, что в результате обследования строительного участка «зафиксировано движение грунта, сопровождающееся смещением земляных масс от указанного жилого здания в сторону строящегося объекта. Это обстоятельство создает угрозу безопасности эксплуатации многоквартирного дома и жизни проживающих граждан».

Стройка АСК создала угрозу для уже существующего дома

Корреспонденты РИА «Новый День» побывали на месте до остановки работ. Во дворе образовались трещины, самая большая из них глубиной 1 метр 30 сантиметров и проходит по придомовой территории, а также детской площадке. «Здесь была спортивная площадка, дети играли в футбол, волейбол – убрали. А сейчас ещё и тут трещина. Я вчера приехала, мне сказали, не гуляйте, там опасно! Я ужаснулась, это что такое? Ну почему так строят!», – рассказала родственница жильцов Надежда Вавилова.

Рабочие АСК засыпали трещину сначала строительным песком, затем залили гудроном и снова засыпали песком. Но проблема не только во дворе, трещины, по словам обитателей дома на Раевского, 4, появились и в самом доме, расположенном примерно в 10 метрах от котлована. «Я живу на 5 этаже, у меня в квартире появились 4 новые трещины в стенах. Возможно одна из этих трещин уже была, но она очень маленькая была и стала больше, это видно», – поделилась жительница дома, Евгения Кулакова. Осмотрев квартиру, корреспонденты убедились, что две трещины проходят от потолка до пола. Жильцы связывают их появление с работами на соседней стройплощадке.

Как рассказали «Новому Дню» жильцы, 9 июля состоялась встреча АСК, УЖК «Территория-Север», собственников квартир и Совета дома. По итогам собрания жителям предоставили следующую информацию: помимо старых усадочных трещин (они расширились менее чем на 1 мм из допустимых 2,5 мм), обнаружены новые трещины без маячков – «скорее всего, от стройки». О возможных причинах сообщили следующее: «Трещины образовались, потому что ограждение конструкции котлована выполнено неправильно, было малое расстояние между опалубкой и земной поверхностью, что дало сдвижку грунта. АСК признал, что они это предполагали и готовились к этому. По информации УК, грунт обратной засыпки был засыпан 1 раз и не утрамбован. Его нужно засыпать в несколько этапов и утрамбовывать. Из-за этого сдвигается грунт в нашем дворе и появляются трещины».

Жители дома на Раевского,4 рассказали «Новому Дню», что неоднократно обращались в надзорные органы. «Мы по проблеме котлована обращались и в администрацию Екатеринбурга, и в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Они ответили, что фиксируют обрушения, трещины в подвале, нарушение благоустройства, но только наблюдают. Никаких действий с их стороны не предпринято на сегодняшний день», – заявил Алексей Сахарцев, лично занимавшийся отправкой документов и получением ответов.

Сегодня администрация города попросила «Атомстройкомплекс» прекратить работы по забивке свай, произвести обратную засыпку котлована с уплотнением грунта для обеспечения устойчивости и предоставить техническое решение по дальнейшей разработке котлована, гарантирующее отсутствие рисков для соседнего дома и территории.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева, Степан Фатхиев

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