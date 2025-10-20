Следователи возбудили два уголовных дела из-за стройки «Атомстройкомплекса»

Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела по ст. 293 УК РФ «Халатность» из-за опасного строительства высотки ЖК «Авангард» на улице Раевского в Екатеринбурге.

Напомним, в июле жильцы близлежащего дома жаловались на огромные трещины на асфальте, которые шли от котлована. По данным СК, строительная компания «Атомстройкомплекс» начала возведение новостройки и двухуровневой подземной автопарковки на земельном участке с грунтовыми водами. Из-за этого в грунте возникли провалы, которые привели к оседанию и трещинам в стенах расположенных рядом зданий. Строительные работы были остановлены после того, как история попала в СМИ, а жители начали писать обращения в различные инстанции.

Тогда же, в июле, было возбуждено уголовное дело о халатности, но его отменил заместитель прокурора Кировского района Екатеринбурга Андрей Бондарук, сообщает следственный комитет. Обжалование решения на уровне районного прокурора не прошло, сейчас постановление обжалуется перед областным прокурором Борисом Крыловым. «В целях защиты прав граждан уголовно-правовыми методами в региональном следственном управлении вновь возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность», – сообщает информационный центр СК России.

Было возбуждено еще одно уголовное дело, по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Отмечается, что после остановки работ застройщик установил временные деревянные настилы на месте провалов в асфальте. Одна из женщин провалилась на таком переходе и получила травмы. Ей потребовалась операция и длительное лечение.

