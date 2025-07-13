Возбуждено уголовное дело после жалоб на стройку «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после жалоб жителей Екатеринбурга на строительные работы «Атомстройкомплекса» рядом с многоэтажным домом на Раевского, 4. Жильцы указывали, что на их дворовой площадке образовались глубокие трещины из-за движения грунта.

«Граждане просят разобраться в ситуации в связи с тем, что застройщик проигнорировал требования городской мэрии о приостановке строительства и обратной засыпке котлована», – говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Напомним, строительные работы рядом с многоэтажным домом полностью остановили только 11 июля. Представителей «Атомстройкомплекса» вызвали в мэрию Екатеринбурга. Чиновники хотят еще раз изучить документацию по объекту. Для оценки действий застройщика будет привлечен эксперт из Архитектурно-строительного центра УрФУ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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