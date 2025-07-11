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Пятница, 11 июля 2025, 14:44 мск

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Стройку возле многоэтажки, где пошли трещины, остановили. Застройщик вызван в мэрию

Строительные работы возле многоэтажного дома на улице Раевского, рядом с которым в грунте возникли трещины, сегодня были полностью остановлены. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Городская администрация назначила встречу с представителями «Атомстройкомплекса» на 14 июля. Чиновники еще раз рассмотрят документацию на объект и изучат действия застройщика. Для этого будет привлечен эксперт из Архитектурно-строительного центра УрФУ.

Напомним, жильцы дома №4 по улице Раевского пожаловались на огромные трещины, которые возникли на детской площадке в их дворе. Люди уверены, что причиной стала стройка поблизости, которую ведет компания «Атомстройкомплекс». На собрании жильцов прозвучало предположение, что рабочие неправильно выполнили ограждение котлована, из-за чего началось движение грунта.

Как уточнили в мэрии, потенциально опасные работы застройщик приостановил еще вчера. Рабочие засыпали разломы в земле строительным песком. Однако жильцы многоэтажки по-прежнему опасаются за свою жизнь, поскольку в некоторых квартирах на стенах также появились трещины.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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