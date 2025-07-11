На карьере под Верхней Пышмой утонул подросток

В четверг, 10 июля, на Голубом карьере под Верхней Пышмой утонул подросток.

«На акватории карьера Голубой в ГО Верхняя Пышма обнаружено и извлечено из воды тело несовершеннолетнего. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, 23 июня в Серовском муниципальном округе спасатели достали из реки Сосьвы тело 40-летнего мужчины, а 22 июня в Режевском водохранилище утонула 42-летняя женщина. На прошлой неделе в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом утонул 9-летний мальчик. Его тело было обнаружено и извлечено из воды 7 июля. Всего число жертв купального сезона приближается к двадцати.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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