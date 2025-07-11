Алексей Орлов запретил ставить в Екатеринбурге «убитые» остановки

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отреагировал на жалобы горожан, что в отдаленных районах на остановках общественного транспорта ставят навесы с центральных улиц, потерявшие товарный вид.

«Что касается тех остановок, на которые не хватит новых комплексов: временно там установят конструкции, имеющиеся в распоряжении районных администраций. Однако это не значит, что можно устанавливать какие угодно конструкции! Полностью разделяю негодование горожан и запретил ставить «убитые» остановки, а те, что успели поставить, дал распоряжение оперативно привести в порядок», – написал мэр в телеграм-канале.

По словам Алексея Орлова, уже на следующей неделе город подпишет контракт на поставку 150 новых остановочных комплексов, которые сначала появятся на самых востребованных маршрутах.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге начали массово сносить киоски, совмещенные с остановками общественного транспорта. При этом новые остановки устанавливались очень медленно. Горожане жаловались, что им приходится ждать транспорта на пустыре, а депутаты критиковали чиновников за несогласованность действий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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