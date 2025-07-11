Больше половины россиян поддержали обязательную регистрацию домашних животных

Больше половины жителей России – 54% – поддерживают обязательную регистрацию домашних животных. Против выступили только 19%. Об этом говорят результаты исследования Института социального маркетинга.

Там также уточнили, что домашние животные есть у 68% россиян. Чаще всего заводят кошек (53%), собаки есть примерно у четверти жителей страны – 27%. Далее идут рыбки, попугаи и черепахи с 3, 2 и 1% соответственно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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