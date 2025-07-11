Еще одного члена азербайджанской диаспоры оставили под арестом

Свердловский областной суд отказался освободить из-под ареста Ахлимана Гянджиева, обвиняемого в убийстве, совершенном группой лиц.

«Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление без изменения, жалобу адвоката – без удовлетворения», – сообщили в пресс-службе суда. Накануне Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвоката Аяза Сафарова – еще одного члена азербайджанской диаспоры, арестованного по обвинению в причастности к преступлениям прошлых лет.

Как уже писал «Новый День», всего по этому уголовному делу арестовано 8 человек. Все они – граждане России азербайджанского происхождения. По версии следствия, фигуранты причастны к убийству в 2001 году Пашаева Ю.Ф.о., который скончался от полученных колото-резаных ран; к покушению на убийство Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году; к убийству в 2011 гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева И.Б.о., умершего от огнестрельного ранения. По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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