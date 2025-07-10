Суд оставил под арестом одного из членов азербайджанской диаспоры

Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвоката Аяза Сафарова – одного из членов азербайджанской диаспоры, арестованного по обвинению в причастности к преступлениям прошлых лет.

29 июня Ленинский райсуд арестовал Аяза Сафарова до 19 июля. Его обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. «Адвокат обвиняемого обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но безуспешно. Оно вступило в законную силу», – сообщили в облсуде.

Как уже писал «Новый День», всего по этому уголовному делу арестовано 8 человек. Все они – граждане России азербайджанского происхождения. По версии следствия, фигуранты причастны к убийству в 2001 году Пашаева Ю.Ф.о., который скончался от полученных колото-резаных ран; к покушению на убийство Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году; к убийству в 2011 гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева И.Б.о., умершего от огнестрельного ранения.

По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе. Еще два фигуранта уголовного дела, также из семьи Сафаровых, скончались. Официальная причина смерти одного из них – сердечная недостаточность. Уголовное дело о екатеринбургских убийствах прошлых лет передано в центральный аппарат СКР.

1 июля генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи со смертью двоих фигурантов дела – Гусейна и Зияддина Сафаровых. По ее версии, причиной смерти задержанных был не сердечный приступ, а посттравматический шок. Кроме того, в Баку были арестованы не менее 10 российских граждан, в том числе журналисты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube