Улицу Комсомольскую перекроют на 2,5 месяца из-за строительства развязки у «Калины»

Строительная компания «АльмакорГруп» закрывает для движения транспорта участок улицы Комсомольской от Библиотечной до здания №30. Ограничения продлятся с 18 июля по 30 сентября. Перекрытия связаны с проведением работ по строительству транспортной развязки у «Калины».

Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, на период перекрытия улицы изменятся схемы движения автобусов № 054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)» и № 54 «Синие Камни – Краснолесье». Маршруты будут направлены в обоих направлениях по улицам: Хрустальная – Анны Бычковой – Комсомольская – Егоршинский подход – Владимира Высоцкого – Малышева – Мира (обратно Гагарина) – проспект Ленина – далее по маршрутам.

Напомним, сроки сдачи развязки у «Калины» переносились несколько раз. В 2024 году у подрядчика возникли серьезные финансовые проблемы, тем не менее, московская компания «АльмаркорГруп» осталась на объекте. На днях вице-мэр Рустам Галямов заявил, что развязка будет открыта в августе 2026 года. Общая стоимость реконструкции на данный момент составляет 8,8 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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