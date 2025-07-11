За убийство девушки и ее матери прокурор потребовал для подростка почти 10 лет колонии

В Екатеринбурге состоялись судебные прения по делу 17-летнего подростка, который обвиняется в убийстве своей девушки, ее матери и их собаки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, государственный обвинитель потребовал для подсудимого наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы.

Напомним, преступление было совершено 13 ноября 2023 года. По версии следствия, парень пришел в гости к своей 14-летней девушке и в какой-то момент схватил нож и убил ее девятью ударами в шею и спину. Школьница умерла от обширной кровопотери. Юноша дождался прихода ее матери – и убил ее 15 ножевыми ударами. Затем он убил собаку семьи – шпица. После он забрал банковскую карту женщины, обналичил 40 тысяч рублей и отправился гулять с другом. Ему он во всем сознался, взяв с приятеля обещание сохранить тайну. Однако тот через некоторое время обо всем поведал старшему брату парня.

Знакомые рассказали, что обвиняемый подросток воспитывался в неполной семье, отец с ними не жил. Мать недавно вызвала из Москвы 26-летнего старшего брата, потому что младший совсем отбился от рук и никого не желал слушать. В школе подростка характеризовали как тихого и скрытного, он часто прогуливал уроки. Про девочку мнения соседей разошлись. Кто-то говорит, что она была тихой, другие рассказывали о постоянных вечеринках. Школьница жила с мамой.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении 17-летнего фигуранта показала, что он способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, поэтому оснований для применения принудительных мер медицинского характера нет.

катеринбург, Елена Владимирова

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