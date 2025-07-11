Гендиректор Росатома и Денис Паслер заложили первый камень в строительство пятого энергоблока БАЭС (ФОТО)

Сегодня гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заложили первый камень в строительство пятого энергоблока Белоярской АЭС.

«Важно, что масштабное строительство, а затем и запуск энергоблока предполагает создание нескольких тысяч рабочих мест. Плюс многомиллиардные инвестиции в экономику Свердловской области, что обеспечит ее рост и повысит благосостояние жителей. Первый бетон планируется залить в 2027 году. Строительство нового энергоблока на Белоярской АЭС – это вклад нашего региона в выполнение поручения главы государства: довести долю атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году», – написал Паслер в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», на Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. Ядерные энергетические системы IV поколения, такие как реактор БН-1200М, способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов. Россия является одним из лидеров в разработке технологий IV поколения.

Заречный, Елена Владимирова

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