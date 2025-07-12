В ДТП под Нижним Тагилом погибли три человека

На Серовском тракте сегодня около 5 часов утра произошла смертельная авария. ДТП случилось на 147-м километре трассы под Нижним Тагилом.

По данным Госавтоинспекции, водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Subaru Forester. За рулем «Лады» был 58-летний житель Кушвы. Он и две пассажирки, женщины 60 и 66 лет, погибли.

Иномаркой управлял 54-летний житель города Советский (ХМАО), в салоне находилась 19-летняя девушка. Их госпитализировали с травмами. Как выяснили автоинспекторы, все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель «Лады Гранта» имел 16 лет стажа вождения и за последний год один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель Subaru Forester управляет транспортными средствами 29 лет, за год трижды привлекался за нарушения ПДД. Назначены медицинские экспертизы, чтобы установить, в каком состоянии были водители в момент столкновения. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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