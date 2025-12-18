19-летнюю югорчанку будут судить за ДТП, в котором погибли трое тагильчан

В Ленинском райсуде Нижнего Тагила будут судить 19-летнюю жительницу города Советского (ХМАО-Югра), которую обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, в 5 часов утра 12 июля этого года девушка, у которой не было водительских прав, ехала в автомобиле «Субару Форестер» со своим 54-летним отцом по Серовскому тракту. На 147-м км на территории Ленинского района Нижнего Тагила она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем марки «Лада Гранта» под управлением мужчины 1967 г.р.

В результате ДТП погибли три человека: водитель автомобиля «Лада Гранта» и две его пассажирки, 1959 г.р. и 1965 г.р. Отец девушки в результате дорожно-транспортного происшествия получил тяжелые травмы.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Отметим, в первом сообщении Госавтоинспекции с места трагедии было указано, что девушка была пассажиркой «Субару», а машину вел ее отец, имевший водительский стаж 29 лет.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

