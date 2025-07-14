Термы «Баден-Баден» на Уктусе пока закрыты

Термы «Баден-Баден» на Уктусе пока не открылись для посетителей. Администраторы комплекса «ВКонтакте» отвечают: «Комплекс подготавливается к работе, пока нет информации по открытию».

Как уже писал «Новый День», вчера в термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе произошла утечка хлора, в результате которой пострадал 31 человек. По данным оперативного штаба минздрава, в областной токсикоцентр были доставлены 19 человек, из них 14 госпитализированы. Состояние 13 пациентов медики оценивают как лёгкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести. Еще 12 человек оставили на амбулаторном лечении. Возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube