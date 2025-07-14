После отравления людей хлоркой в «Баден-Бадене» возбуждено уголовное дело

После отравления людей парами хлорки в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

«В ходе расследования сотрудники СК России выясняют все обстоятельства инцидента. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация о работе термального комплекса, назначаются экспертизы, в том числе для выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших. По итогам расследования будет дана надлежащая правовая оценка произошедшему», – сообщили в СУ СКР Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», вчера в термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе произошла утечка хлора, в результате которой пострадал 31 человек. У сотрудников комплекса зафиксированы симптомы отравления: слезотечение, дезориентация, одышка и тошнота.

По данным оперативного штаба минздрава, в областной токсикоцентр были доставлены 19 человек, из них 14 госпитализированы. Состояние 13 пациентов медики оценивают как лёгкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести. Еще 12 человек оставили на амбулаторном лечении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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