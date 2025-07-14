Перекресток улиц Московской и Радищева перекрыли для ремонта трамвайных путей

В связи с проведением ремонта трамвайных путей движение автотранспорта на перекрестке улиц Радищева и Московской ограничено с 12 июля до 16 августа.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонт трамвайных путей производится в 3 этапа. На первом этапе дорожных работ до 22 июля для автомобилистов организован объезд по следующим улицам:
– Московская – Куйбышева – Шейнкмана;
– Гурзуфская– Куйбышева – Шейнкмана – Радищева;
– Шейнкмана – Малышева – Московская;
– Московская – Малышева – Сакко и Ванцетти.
Соответствующие дорожные знаки установлены.
Закрыто движение трамваев № 1, 3, 10, 12, 15, 17, 21 на следующих участках:
− по улицам 8 Марта и Радищева, от остановки «Цирк» до остановки «улица Московская»;
– по улице Московской, от конечной станции «Дворец спорта» до остановки «улица Московская»;
– по улице Московской, от остановки «улица Московская» до остановки «Площадь Коммунаров» во всех направлениях.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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