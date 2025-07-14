Перекресток улиц Московской и Радищева перекрыли для ремонта трамвайных путей

В связи с проведением ремонта трамвайных путей движение автотранспорта на перекрестке улиц Радищева и Московской ограничено с 12 июля до 16 августа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонт трамвайных путей производится в 3 этапа. На первом этапе дорожных работ до 22 июля для автомобилистов организован объезд по следующим улицам:

– Московская – Куйбышева – Шейнкмана;

– Гурзуфская– Куйбышева – Шейнкмана – Радищева;

– Шейнкмана – Малышева – Московская;

– Московская – Малышева – Сакко и Ванцетти.

Соответствующие дорожные знаки установлены.

Закрыто движение трамваев № 1, 3, 10, 12, 15, 17, 21 на следующих участках:

− по улицам 8 Марта и Радищева, от остановки «Цирк» до остановки «улица Московская»;

– по улице Московской, от конечной станции «Дворец спорта» до остановки «улица Московская»;

– по улице Московской, от остановки «улица Московская» до остановки «Площадь Коммунаров» во всех направлениях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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