С 22 июля временно изменятся маршруты 5 трамваев

Во вторник, 22 июля, в Екатеринбурге начнется второй этап ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Радищева и Московской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 22 июля до 1 августа для автомобилистов будет организован объезд по улицам Шейнкмана – Малышева. На участках будут установлены соответствующие дорожные знаки. Движение трамваев № 10, 12, 15, 16, 17 в этот период будет закрыто:

– по улице Московской от остановки «улица Московская» до остановки «Площадь Коммунаров»;

– по улице Московской от конечной станции «Дворец спорта» до остановки «улица Московская», направление в сторону остановки «Площадь Коммунаров».

Трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:

– трамвай № 10 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – 7 Ключей;

– трамвай № 12 от станции Волгоградская – Белореченская – Московская – Челюскинцев –Уральская – Гагарина – 40 лет ВЛКСМ;

– трамвай № 15 от станции 40 лет ВЛКСМ – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Вторчермет;

– трамвай № 16 от станции Волгоградская – Викулова – Татищева – Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – Ленина – Татищева – Викулова – Волгоградская;

– трамвай № 17 от станции Керамическая – Титова – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Ленина –– Верх-Исетский бульвар – Халтурина – р/к.Кушвинская.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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