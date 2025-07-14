«Атомстройкомплекс» засыпет проблемный котлован на улице Раевского

Уже сегодня застройщик «Атомстройкомплекс» должен засыпать котлован возле дома на Раевского, 4, где на прошлой неделе появились трещины.

«Атомстройкомплекс начнет сегодня засыпать скальным грунтом вырытый ею же котлован, создавший проблемы жителям дома #4 по улице Раевского. Техника начнёт работать вот-вот, пугаться этого не нужно. Требования администрации Екатеринбурга, ещё раз озвученные сегодня на совещании в мэрии, таким образом выполнены. А, да, детскую площадку и благоустройство восстановят», – сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Напомним, жильцы указывали, что на их дворовой площадке образовались глубокие трещины из-за движения грунта. Строительные работы рядом с многоэтажным домом полностью остановили только 11 июля. Представителей «Атомстройкомплекса» вызвали в мэрию Екатеринбурга.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после жалоб жителей Екатеринбурга на строительные работы «Атомстройкомплекса» рядом с многоэтажным домом на Раевского, 4

Екатеринбург, Елена Владимирова

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