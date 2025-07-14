Бастрыкин потребовал доклад об отравлении хлором в «Баден-Бадене»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад об обстоятельствах отравления хлором сотрудников терм «Баден-Баден» в Екатеринбурге. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщили в СКР.

Как уже писал «Новый День», вчера в термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе произошла утечка хлора, в результате которой пострадал 31 человек. По данным оперативного штаба минздрава, в областной токсикоцентр были доставлены 19 человек, из них 14 госпитализированы. Состояние 13 пациентов медики оценивают как лёгкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести. Еще 12 человек оставили на амбулаторном лечении. Возбуждено уголовное дело.

По сообщениям горожан, сегодня после обеда термы снова открылись для посетителей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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