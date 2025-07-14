«Одноклассники» научат пенсионеров противостоять мошенникам

«Одноклассники» и Банк России в проекте «Деньги под защитой» расскажут пользователям старшего поколения, как противостоять финансовым мошенникам.

Курс поможет его участникам ориентироваться в современном финансовом пространстве, эффективно использовать доступные финансовые технологии и защищать свои сбережения от мошенников.

Проект «Деньги под защитой» поможет найти ответы на самые актуальные для пожилых людей вопросы. Не все из них одинаково хорошо пользуются банковскими приложениями, разбираются в широком спектре финансовых продуктов и услуг и знают, как защитить свои права. Так, результаты исследования Банка России показывают, что люди старше 45 лет чаще других становятся жертвами злоумышленников.

«Люди старшего поколения склонны доверять своему опыту и придерживаться сложившихся привычек. Именно поэтому они сегодня здесь, в Одноклассниках. И именно поэтому мы идем сюда с рассказом о том, как меняется финансовый мир, какие финансовые технологии существуют и как ими можно пользоваться безопасно и на благо своим финансовым интересам. А где нужно быть особенно аккуратным, чтобы не попасться на удочку мошенников и различные уловки недобросовестных продавцов. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с этой платформой, адаптируя полезные знания о финансах под интересы самых разных аудиторий. Надеемся, уроки помогут людям разобраться в волнующих их вопросах и защитить свои сбережения от мошенников», –– отметил Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Материалы проекта будут выходить в группе Банка России в ОК с 14 июля в течение трех недель. Пользователи смогут посмотреть девять видеоуроков и закрепить знания, изучив карточки с ключевой информацией из каждой лекции.

Слушателям в доступной форме расскажут, как управлять личными финансами, выбирать банковские и страховые продукты, грамотно распределять пенсию, минимизировать риски при оплате картой и защититься от мошенников (с разбором реальных схем).

Москва, Елена Владимирова

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