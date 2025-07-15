Объем жилого строительства на Урале снизился с 2024 года

В первом полугодии 2025 года в Свердловской области общий объем жилого строительства снизился по сравнению с 2024 годом, однако в частном секторе строить стали немного больше.

Как сообщили в Свердловскстате, всего в январе – июне в Свердловской области введены жилые дома общей площадью жилых помещений 1 643,5 тыс. кв. метров (95,9% к объемам 2024 года). Построено 18,7 тыс. квартир.

Индивидуальными застройщиками введено 1 179,9 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений (100,6% к уровню прошлого года), из них 334,7 тыс. кв. м – на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Построено 9,2 тыс. домов, в том числе на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства – 3,4 тыс. домов.

На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства в январе – июне 2025 года приходилось 71,8% (в январе – июне 2024 года – 68,5%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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