Выпускники УрГЮУ заболели сальмонеллезом после праздника в кафе «Версаль» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге массово заболели посетители кафе «Версаль», у них диагностирован сальмонеллез. Как сообщает пресс-службе областного минздрава, 12 человек доставлены в инфекционное отделение Городской клинической больницы №40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтверждён сальмонеллёз. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, получают необходимое лечение по показаниям, состояние пациентов удовлетворительное. Ситуация находится на контроле заместителя губернатора – министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой.

По данным СМИ, пострадавшие – выпускники Уральского государственного юридического университета, которые собрались на банкет по случаю получения дипломов.

В свердловском управлении Роспотребнадзора ситуацию обещали прокомментировать немного позже.

«Все бы ничего, если бы не подарок на выпускной из института в виде сальмонеллеза, огромная часть выпускников (80+ человек) лежит с высокой температурой, диареей и тошнотой. Анализы у всех показывают положительную пробу на сальмонеллез. Лежим в инфекционке, зато подольше побудем с однокурсниками, стали близки как никогда…", – написал один из пострадавших в отзывах на сайте 2gis.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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