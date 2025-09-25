Перед судом предстанет шеф-повар, испортивший выпускной банкет 43 юристам

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела, возбужденного после массового отравления выпускников юридического университета на банкете в ресторане.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, перед судом предстанет шеф-повар ООО «Ричмонд Рест», 1986 г.р. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей».

По версии следствия, 11-12 июля обвиняемый при подготовке к банкету допустил массовые нарушения технологического процесса при приготовлении блюд. В результате заболели не менее 43 студентов и работников юридического университета.

Обвиняемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Как уже писал «Новый День», выпускники юридического университета отравились на выпускном, который они отмечали в кафе «Версаль». «Все бы ничего, если бы не подарок на выпускной из института в виде сальмонеллеза, огромная часть выпускников (80+ человек) лежит с высокой температурой, диареей и тошнотой. Анализы у всех показывают положительную пробу на сальмонеллез. Лежим в инфекционке, зато подольше побудем с однокурсниками, стали близки как никогда…», – написал один из пострадавших в отзывах на сайте 2Gis.

Позже у пострадавших был лабораторно подтвержден сальмонеллез. Проверка выявила нарушения санитарных норм в пищеблоке банкетного зала, бактерию обнаружили у работника кухни, а заведение временно закрыли по решению суда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

