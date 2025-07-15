У сотрудника кафе «Версаль» нашли сальмонеллу, заведение закрыто

Банкетный зал «Версаль», после посещения которого массово заболели выпускники юридического университета, закрыли, санитарные врачи нашли там нарушения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, специалисты уже обследовали пищеблок (ООО «Ричмонд Рест»), в котором готовили блюда для обслуживания банкета. Обследован персонал пищеблока. Бактерия Salmonella spp. обнаружена у одного сотрудника.

Кроме того, не соблюдаются поточность технологических процессов; не соблюдаются установленные производителем условия хранения продукции; не проводится производственный контроль; не были предоставлены медкнижки и прививочные сертификаты сотрудников и др. Деятельность ООО «Ричмонд Рест» прекращена, помещение опечатано. Подготовлены материалы для направления в суд.

По данным ведомства, всего зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди выпускников университета. В настоящее время лабораторно диагноз сальмонеллез подтвержден у 7 человек.

Как уже сообщал «Новый День», после массового заболевания выпускников УрГЮУ, ужинавших в кафе «Версаль», возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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