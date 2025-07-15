После массового отравления выпускников УрГЮУ возбуждено уголовное дело

После массового заболевания выпускников УрГЮУ, ужинавших в кафе «Версаль», возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

«По версии следствия, ухудшение состояния здоровья выпускников возникло после банкета, проведённого в учреждении общественного питания. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, ряд из них были госпитализированы», – сообщили в СУ СКР Свердловской области.

Назначены необходимые исследования, истребуется документация, следователи опрашивают пострадавших. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью граждан, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как уже сообщал «Новый День», 12 человек доставлены в инфекционное отделение Городской клинической больницы №40 в состоянии средней тяжести. У пострадавших лабораторно подтверждён сальмонеллёз. Молодые люди отмечали окончание университета.

«Все бы ничего, если бы не подарок на выпускной из института в виде сальмонеллеза, огромная часть выпускников (80+ человек) лежит с высокой температурой, диареей и тошнотой. Анализы у всех показывают положительную пробу на сальмонеллез. Лежим в инфекционке, зато подольше побудем с однокурсниками, стали близки как никогда…", – написал один из пострадавших в отзывах на сайте 2gis.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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