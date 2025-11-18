Осужден шеф-повар, испортивший выпускной банкет молодым прокурорам

В Кировском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор Павлу Грачеву – шеф-повару ООО «Ричмонд Рест». Именно он отвечал за банкет в кафе «Версаль» 11 июля, где отравились выпускники Института прокуратуры УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в результате нарушения поваром санитарных норм заболели 43 студента и работника юридического университета.

Суд признал Павла Грачева виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей. Его приговорили к ограничению свободы на 1 год. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания на срок 1 год 6 мес.

Как сообщал «Новый День», выпускники юридического университета отравились на выпускном, который они отмечали в кафе «Версаль». «Все бы ничего, если бы не подарок на выпускной из института в виде сальмонеллеза, огромная часть выпускников лежит с высокой температурой, диареей и тошнотой. Анализы у всех показывают положительную пробу на сальмонеллез. Лежим в инфекционке, зато подольше побудем с однокурсниками, стали близки как никогда…» – написал один из пострадавших в отзывах на сайте 2Gis.

Позже у пострадавших был лабораторно подтвержден сальмонеллез. Проверка выявила нарушения санитарных норм в пищеблоке банкетного зала, бактерию обнаружили у работника кухни, а заведение временно закрыли по решению суда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

