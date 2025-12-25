Ресторан заплатит 50 тысяч бывшему студенту УрГЮУ, который отравился на выпускном банкете

Академический районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «Ричмонд Рест» более 50 тысяч рублей в пользу студента, отравившегося на выпускном обеде в банкетном зале «Версаль» летом этого года.

Как сообщили в пресс-службе суда, иск в интересах молодого человека подало региональное управление Роспотребнадзора.

«Истец полагал, что услуги, которые предоставило ООО «Ричмонд Рест» оказаны с нарушением требований законодательства, в результате чего Малкову Д.В. были причинены физические и моральные страдания. Роспотребнадзор просил взыскать с ответчика компенсацию расходов на лечение и компенсацию морального вреда», – отметили в суде.

В пользу выпускника с ответчика взыскали расходы на лечение в размере 2048 рублей и 37 000 рублей компенсации морального вреда, а также 18 500 рублей штрафа. Кроме того, с ООО «Ричмонд Рест» в доход бюджета взыскана государственная пошлина в размере 7000 руб.

Как уже писал «Новый День», 11 июля выпускники и преподаватели юридического университета, всего более 40 человек, отравились на выпускном, который они отмечали в кафе «Версаль». «Все бы ничего, если бы не подарок на выпускной из института в виде сальмонеллеза, огромная часть выпускников лежит с высокой температурой, диареей и тошнотой. Анализы у всех показывают положительную пробу на сальмонеллез. Лежим в инфекционке, зато подольше побудем с однокурсниками, стали близки как никогда…» – написал один из пострадавших в отзывах на сайте 2Gis. Позже у пострадавших был лабораторно подтвержден сальмонеллез.

В ноябре Кировский районный суд вынес приговор Павлу Грачеву – шеф-повару ООО «Ричмонд Рест». Именно он отвечал за банкет в «Версале». Его признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей. Его приговорили к ограничению свободы на 1 год. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания, на срок 1 год 6 мес.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube