Подготовка к фестивалю «Лето на площади» начнется на неделе

Работы по подготовке к фестивалю «Лето на площади» начнутся на этой неделе. О новых датах рассказали «Новому Дню» в парке Маяковского.

«Был объявлен тендер на производство и установку МАФов (малых архитектурных форм) на этой локации, 14 июля он закончился, определен победитель, ждем подписания договора и выхода подрядчика на монтаж (на этой неделе)», – пояснила заместитель директора парка Евгения Поль-Жданова.

Ранее «Новый День» писал, что фестиваль должен был начаться 1 июля, однако старт перенесли на середину лета. При этом за последнее время на площадке не наблюдалось никаких подготовительных работ – там стояли только ограждения и материалы для деревянного настила.

Как добавила замдиректора парка, в течение этих двух недель был организован танцевальный настил, где по вечерам собирались танцоры, проходили мастер-классы. Как только начнется монтаж МАФов, площадь закроют и для пешеходов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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