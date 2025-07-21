Площадь 1905 года наконец готовят к фестивалю «Лето на площади» (ФОТО)

Спустя три недели после закрытия парковки на площади 1905 года начались подготовительные работы к фестивалю «Лето на площади». Сейчас там устанавливают скамейки и деревья.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», рабочие планируют завершить все работы на объекте в течение 2-3 дней.

Как ранее писал «Новый День», фестиваль должен был начаться еще 1 июля, однако старт перенесли на середину лета. При этом на площадке не наблюдалось никаких подготовительных работ – там стояли только ограждения и материалы для деревянного настила. В парке Маяковского «Новому Дню» пояснили, что 14 июня завершился тендер на производство и установку малых архитектурных форм (МАФов), и в течение недели подрядчик приступит к монтажу.

Также замдиректора парка Евгения Поль-Жданова заявила, что парковка на главную площадь города больше не вернется.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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