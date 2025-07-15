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Вторник, 15 июля 2025, 11:28 мск

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Парковки больше не будет на площади 1905 года

Парковка на главной площади города, закрытая ради фестиваля «Лето на площади», больше не вернется. Об этом рассказали «Новому Дню» в парке Маяковского, команда которого занимается организацией фестиваля.

«1 июля парковка была закрыта, как и планировалось, теперь ее больше не будет на главной площади города. Надо понимать, что фестиваль «Лето на площади» – это не какое-то конкретное мероприятие, а новый формат Площади – общественное пространство, где могут проходить мероприятия и отдыхать горожане», – рассказала заместитель директора парка Евгения Поль-Жданова.

Как отмечал ранее мэр города Алексей Орлов, ему также не нравится идея парковки на главной городской площади: «Интересы горожан гораздо выше, чем интересы автолюбителей. Или 300 автолюбителей, или десятки тысяч горожан? Тем более условия для парковки в непосредственной близости все-таки есть».

«Новый День» писал, что фестиваль должен был начаться 1 июля, однако старт перенесли на середину лета. При этом в течение двух недель на площадке не наблюдалось никаких подготовительных работ. В парке Маяковского «Новому Дню» сегодня пояснили, что вчера завершился тендер на производство и установку малых архитектурных форм (МАФов), и на этой неделе подрядчик приступит к монтажу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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