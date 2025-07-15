Кто будет петь уральским металлургам в 2025 году

В ближайшие выходные уральские города широко отметят День металлурга. Традиционно предприятия готовят корпоративные праздники и масштабные общегородские концерты с участием популярных артистов.

Так, в Алапаевске выступит группа «Фабрика». В Верхней Пышме праздничную программу представят группа «Filatov&Karas» и «Уматурман», а также группа «Радиосфера», кавер-группа «We are people», Алексей Петрухин и группа «Губерния». В Каменске-Уральском на сцену выйдут кавер-группа из Екатеринбурга «Bulgakov Band», группа «Уматурман» и группа «Dabro». В Краснотурьинске выступят группа «Градусы» и певец Amirchik.

В Первоуральске горожан ждет выступление Ларисы Долиной, а в Карпинске – группы «Рефлекс». В Ревде для металлургов и всех жителей будут петь группа «Браво» с Валерием Сюткиным, группа «5Утра» и группа «Filatov & Karas». В Серове выступит группа «Инь-Ян», а в Красноуральске – группа «Hi-Fi» и Стас Пьеха.

Жителей Богдановича ждет концерт автора песен «Зацепила» и «Холодно» Chris Yank'а. Наконец, в Нижнем Тагиле выступят группа «Уматурман», Клава Кока и Niletto.15:29

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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