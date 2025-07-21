Niletto дал внеплановый концерт во дворе для трех зрителей

Артист Niletto вынужденно пропустил фестиваль VK Fest в Москве, но зато неожиданно порадовал своим выступлением нескольких юных екатеринбуржцев.

Певец рассказал в своем телеграм-канале, что не смог улететь из Кольцово в столицу – его рейс задержался более чем на 16 часов.

Чтобы не тратить времени даром, он спел новую песню «Добрая Лунная» с дворовой сцены в Екатеринбурге. На видеозаписи видно, что артиста слушают только трое подростков.

Днем ранее Niletto выступил в Нижнем Тагиле на Дне металлурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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