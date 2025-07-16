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Среда, 16 июля 2025, 16:37 мск

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Министр транспорта признался, что подвел Паслера

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил до 30 июля открыть полноценное движение по эстакаде через железную дорогу на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Персональная ответственность возложена на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александра Толкачёва.

Как сообщили в ДИПе, впервые вопрос затягивания дорожных ремонтов был поднят на заседании правительства ещё в начале июня, тогда Денис Паслер критиковал дорожников за отставание от графика и поставил задачу – менять подрядчиков, которые не справляются с ремонтом. Министр свою вину признал: «Подвел и вас, и тех, перед кем публично обещал. Достаточно долго бетон набирал прочность, и конечно, низкие темпы производства работ. <…> На сегодняшний день вся бетонная работа на эстакаде завершена. Осталось нанесение гидроизоляции, монтаж водоотвода, укладка асфальта, установка знаков, снятие ограничения. <…> Мы приложим все усилия для того, чтобы запустить движение 30 июля», – сказал сегодня Александр Толкачёв.

Ремонт участка вблизи поселка Шувакиш начался в 2024 году. В ноябре было открыто движение по одной стороне эстакады. Работы на второй полосе подрядчик – ООО «АвтодорСтрой» – приостановил на зимний период, а затем не уложился в утвержденные контрактом сроки. Сейчас на объекте работают 15 человек. По информации компании, на темпы выполнения работ повлияли нехватка рабочих и задержки с поставкой материалов (в том числе железобетонных плит, гидроизоляции, элементов дренажа).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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