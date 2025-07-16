Путин запустил движение по участку М-12 Дюртюли-Ачит

16 июля в ходе визита в Магнитогорск Владимир Путин принял участие в открытии нового участка автомобильной дороги М-12 «Восток» Дюртюли – Ачит. Напомним, что дорога проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Это 275 км логистического коридора, который должен связать Москву и Петербург с Уралом.

Отметим, что автолюбители сегодня весь день ждали запуска участка, выражая в соцсетях недовольство тем, что открытие анонсировали на 16 июля, а ничего не происходило.

В торжественном запуске участка Дюртюли – Ачит принял участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Первым по дороге после разрешения Путина проехали грузовики – они непрерывно сигналили в честь радостного события.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube