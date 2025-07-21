Трасса М-12 «Дюртюли – Ачит»: сколько стоит, как заехать, где штрафуют (ФОТО, ВИДЕО)

На прошлой неделе торжественно открылся участок трассы М-12 «Восток», который соединил Екатеринбург с Казанью. Отрезок Дюртюли – Ачит проходит через три региона – Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. «Новый День» протестировал новую трассу в числе первых автомобилистов.

Тестируем новую трассу «Дюртюли – Ачит»

По дороге к Ачиту

Дорога Р-242 Пермь – Екатеринбург была готова значительно раньше федеральной трассы, фактически она входит в состав «Востока», но проезд по ней оплачивать дополнительно не надо. В каждую сторону по две полосы. Дорожное полотно в отличном состоянии, хотя кое-где ведутся работы по благоустройству, но движение практически не блокируется. Во всяком случае, ни в пятницу вечером, ни в воскресенье – значительных пробок на дороге не было.

На Р-242 много заправок с туалетами, кофе-машинами, много кафе, есть бани и мини-гостиницы. Инфраструктура достаточно развита.

Опытные автомобилисты проезжают расстояние от Екатеринбурга до поворота на платную трассу за 1,5-2 часа.

Платный участок

Проскочить съезд на платный участок «Ачит-Дюртюли» невозможно, даже если двигаться без навигатора: на съездах есть баннеры, в том числе с расценками на проезд, правда, успеть познакомиться с ними по ходу движения нереально. Водителям легковых автомобилей первый участок нового отрезка обойдется в 415 рублей. Это цена проезда от Ачита до Октябрьского.

Несмотря на то, что в прежние годы новые участки М-12 были бесплатными для проезда в течение 2-4 недель, в этот раз поблажек делать не стали. Платить придется всем.

Никаких шлагбаумов на въезде со стороны Ачита нет – это т.н. безрамочная технология. Счет приходит на «Госуслуги». Если их нет, можно проверить начисления на сайте «Росавтодора» по госномеру автомобиля – они актуализируются в течение 2-5 дней. Оплатить можно там же. На «Госуслугах» – с комиссией 20 рублей (или скачать квитанцию и сделать это в приложении банка).

Следующий отрезок оплачивается уже на месте. За Октябрьским установлены шлагбаумы. Цена высвечивается автоматически при подъезде к ним. Причем неважно, будете ли вы ехать весь отрезок – до Бураево или, к примеру, свернете на Татышлы, заплатить придется 890 рублей с легковушки. Действует оплата картой, наличными, а также с помощью транспондеров.

Проезд по последнему отрезку новой дороги – от Бураево до Дюртюлей – самый недорогой. Он стоит 408 рублей с легкового автомобиля.

Важно, что оплачивать проезд надо довольно оперативно – в течение пяти дней. Иначе придет штраф 1500 рублей для легковых и 5000 для грузовых машин.

Скорость на «платке»

Скоростной режим на дороге М-12 установлен в 110 км/ч. Однако малочисленные автомобилисты выше 129 км/ч не разгоняются – навигаторы о камерах не предупреждают, так что есть ли риски нахватать штрафов за скорость, неясно, и люди предпочитают не рисковать.

Про инфраструктуру

Заправок, кафе, отелей и более-менее оборудованных точек отдыха на новом отрезке М-12 практически нет. Первая от Ачита заправка встретится уже ближе к Татлышам, это важно учитывать при расчете топлива. Если что, заправиться будет негде. А вот съезды для кратких передышек, чтобы выпить чай или кофе из термоса, есть в больших количествах. В том числе в довольно живописных местах, например, возле мостов у реки Сараны.

С мобильной связью на дороге пока перебои – не только интернет, но и звонки проходят не везде, особенно на Пермском и Свердловском участках нового отрезка.

Все, что рядом

Новая дорога всем хороша: от идеального покрытия до живописных видов на желтые рапсовые поля и густые уральские леса.

Пока не требуется съехать куда-нибудь в область. «Новый День» протестировал две своротки: в Татлышах и в Октябрьском. И после выезда с платной дороги начинается ужас, особенно для автомобилей с невысоким клиренсом. Асфальт разбит тяжелой строительной техникой.

Скорость движения даже при условии хорошей освещенности (в светлое время суток) падает до минимально возможной – препятствий слишком много, требуется водительское мастерство и максимальная концентрация, чтобы объезжать их. В темное время суток путешествие по второстепенным дорогам может стать просто-напросто опасным. Кое-где, например, после Октябрьского на Чернушку, дорогу активно восстанавливают.

Интересно, что с открытием М-12 на прилегающих трассах снова появились сотрудники Госавтоинспекции. На сравнительно небольшом участке в 100 км мы насчитали три экипажа, которые ловили редких лихачей (очевидно, это были люди, которые часто ездят по этим дорогам и уже успели выучить каждую яму и выбоину).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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