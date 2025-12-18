Жители поселков на Урале пишут Путину – им разбили дороги при стройке М-12

Жители поселка Щучье Озеро в Пермском крае записали обращение к президенту Владимиру Путину накануне прямой линии. Они жалуются на разбитые дороги – их разворотила тяжелая техника, когда строились участки трассы М-12. Трасса открылась летом, и проезд по ней существенно упростил логистику между Свердловской областью, Пермским краем, Башкирией и Татарстаном, однако окрестные населенные пункты, например, Татышлы или Октябрьский действительно остались с разбитыми дорогами. «Новый День» тестировал трассу минувшим летом.

«Мы тонули в грязи и задыхались от пыли. Глава района Поезжаев Георгий Васильевич нас успокаивал: «Потерпите! Закончат строительство, восстановят вам дороги». С большими усилиями в районе стали делать ямочный ремонт. В итоге мы получили плачевный результат: в других населенных пунктах смело стали восстанавливать дороги, а у нас – нет», – пожаловались жители Щучьего Озера в Октябрьском районе.

Они сообщили, что район получил деньги на восстановление дорог. «Даже на встрече с федеральным инспектором Пермского края 5 ноября этого года он признался, что деньги в бюджет поступили в размере более миллиарда рублей, но из них уже 75 миллионов рублей направлены на водопровод, на подвод к домам. У нас есть видео с ответом главы. Строители М-12 хотели восстановить нам дороги, почему отказались? Ответ был, что до 2027 года вам дороги восстановят... Потерпите! Можно ли верить уже нашему главе? Постоянно одни обещания и отписки. Мы уже пятилетку живем в отчаянии, без светлого будущего», – написали жители в местном паблике.

«Без дорог, с некачественной водой со стронцием и закрытым клубом наш поселок с вековой историей просто уничтожают. Население делает вывод: наш поселок хотят стереть с лица земли, выдавить с насиженных мест, где наши предки положили жизни. Владимир Владимирович, мы просим вас направить проверку и провести расследование о целевом использовании средств на восстановление наших дорог! Надеемся, что мы будем услышаны», – добавили они.

Екатеринбург, Елена Сычева

